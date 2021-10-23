Kitap ve kültür fuarı açıldı 0:00 / 0:00

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Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, 7'nci Uluslararası Kahramanmaraş Kitap ve Kültür Fuarı'nın açılış törenine katıldı. KAFUM'da gerçekleştirilen programda Başkan Güngör'ün yanı sıra Vali Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Milletvekili Ahmet Özdemir, KSÜ Rektörü Prof. Dr. Niyazi Can, STK temsilcileri ile çok sayıda vatandaş da yer aldı. Büyükşehir Belediyesi Bando Takımı tarafından verilen Mehteran Konseri ile başlayan programda Türk edebiyatının önemli şair ve yazarlarından Mustafa Tatçı da söz aldı. Kahramanmaraş'ta bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade eden Tatçı, "Kur'an'ı, alemi ve insanı okumak hakikate götürür. Ben ilk kez geldiğim bu edebiyat şehrinde olmaktan, üstadım Abdurrahim Karakoç'un memleketinde bulunmaktan memnuniyet duyuyorum. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan bu güzel fuar, gönül kitabından okumaya vesile olsun diyorum" diye konuştu.

Hayrettin Güngör, fuarın hayırlı olmasını temenni ederek başladığı konuşmasında sözlerini şöyle sürdürdü. "Kahramanmaraş şiir ve edebiyatın başkentidir. Ve bu potansiyelini hem bu yıl ikincisini düzenlediğimiz Şiir ve Edebiyat Günleri'nde, hem de açılışını gerçekleştirdiğimiz 7'nci Uluslararası Kitap ve Kültür Fuarı'yla bir kez daha ispatlamıştır. Türkiye'nin en büyük kitap fuarlarından birini oluşturduk. İnşallah başta çevre illerimizden olmak üzere 200 bine yakın ziyaretçi bekliyoruz."

Düzenlenen etkinliklerin UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı'na katılımda önemli bir rol oynayacağına dikkat çeken Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, "Şehrimizin potansiyelini UNESCO ile artıracağız. Her yıl büyüterek devam ettiğimiz uluslararası ölçekteki, Şiir ve Edebiyat, Kitap ve Kültür Fuarı, Edebiyat Yolu Bisiklet Yarışması, Aşıklar Ozanlar Festivali gibi onlarca etkinlik inşallah bu yolculuğumuzu güçlendirecek. Fuarımızın hemşehrilerimize, ülkemize ve tüm edebiyat dünyasına hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl 7'incisi gerçekleştirilen Kitap ve Kültür Fuarı, 22 – 31 Ekim arasında 9 - 21 saatleri arasında misafirlerini ağırlayacak.