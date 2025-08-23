Habertürk
        Kıvanç Tatlıtuğ, ifade verdi

        Kıvanç Tatlıtuğ, ifade verdi

        Kıvanç Tatlıtuğ, Marmara Denizi'nde kaybolan arkadaşı Halit Yukay ile ilgili soruşturma kapsamında ifade verdi

        Giriş: 23.08.2025 - 14:26 Güncelleme: 23.08.2025 - 14:26
        İfade verdi
        Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki Halit Yukay' arama çalışmaları 18'inci gününde devam ediyor.

        Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı olan Halit Yukay'ı arama çalışmalarına katılmıştı. Tatlıtuğ, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade verdi.

        "Yardıma ihtiyacımız var"
        Kıvanç Tatlıtuğ’un ifadesinde; kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ‘yetkisizlik’ kararıyla, soruşturma dosyası, kazanın olduğu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.

        #kıvanç tatlıtuğ
        #Halit Yukay
