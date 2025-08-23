Kıvanç Tatlıtuğ, ifade verdi

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan 43 yaşındaki Halit Yukay' arama çalışmaları 18'inci gününde devam ediyor.

Kıvanç Tatlıtuğ, yakın arkadaşı olan Halit Yukay'ı arama çalışmalarına katılmıştı. Tatlıtuğ, Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturma kapsamında ifade verdi.

Kıvanç Tatlıtuğ’un ifadesinde; kazadan önce Halit Yukay ile telefonda görüştüğünü, konuştukları sırada hattın bir anda kesildiğini, bir daha da kendisine ulaşamadığını söylediği öğrenildi. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ‘yetkisizlik’ kararıyla, soruşturma dosyası, kazanın olduğu Marmara Cumhuriyet Başsavcılığı’na devredildi.