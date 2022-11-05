'Kızılcık Şerbeti' ikinci bölümüyle beğeni topladı 0:00 / 0:00

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'Kızılcık Şerbeti'nin ikinci bölümünde; Kıvılcım, Fatih’in ailesinin evindeki akşam yemeğine katıldı. Hamile olan Doğa’nın, annesine okulunu donduracağını söylemesi üzerine yemek masasında soğuk rüzgarlar esti. Kızının kararına karşı çıkan Kıvılcım ve Abdullah’ın arasında geçen gergin diyalog bölüme damga vurdu.

İki aile arasındaki yaşam ve düşünce farklılıklarının su yüzüne çıktığı bölümün final sahnesinde ise Kıvılcım, arkadaşı Fatma ile çıktığı akşam yemeğinin bir buluşma olduğunu öğrendi. Buluşmaya gelen kişinin de Ömer olması her iki taraf için büyük bir sürpriz oldu.

“Kaç tane Kıvılcım var ben çözemedim”

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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TANITIMI YAYINLANDI

Yeni bölümün hemen ardından üçüncü bölüm tanıtımı da izleyicilerle buluştu. Doğa, ailesiyle birlikte kız kıza eğlenmeye çıkarken bu durum Fatih’in ailesinin tepkisine yol açıyor.

Alev ve Nursema arasında hayat görüşleri sebebiyle gerilim giderek artarken Doğa ile Fatih’in tartışması ve Doğa’nın “Beğenmiyorsan evlenmeseydin” sözleri dikkat çekiyor.

Kızılcık Şerbeti’nin 3. Bölüm Tanıtımı;

Senaryosunu Melis Civelek’in, yönetmenliğini Ketche’nin üstlendiği 'Kızılcık Şerbeti', her cuma saat 20.00’de SHOW TV’de ekrana geliyor.