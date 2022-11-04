Müjde Uzman, 'Kızılcık Şerbeti'nde 0:00 / 0:00

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Sevilen oyuncu Müjde Uzman, dizide 'Kıvılcım’ın (Evrim Alasya) kız kardeşi 'Alev’i canlandırıyor. Bir organizasyon firmasının sahibi olan 'Alev'; neşeli, eğlenceli ve esprili karakteriyle dikkatleri çekecek. 'Kıvılcım’ın tam tersi bir karaktere sahip olan 'Alev, yeni bölümde yeğeni 'Doğa’nın evliliği ile ilgili sürpriz bir adım atacak.

YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK? İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan 'Kızılcık Şerbeti’nin yeni bölümünde; kızı 'Doğa’nın çok muhafazakar bir ailenin oğluyla evlenmiş olmasıyla yıkılan 'Kıvılcım', her ne kadar bu evliliğin çok uzun ömürlü olmayacağına inanmaktaysa da kızı için şimdilik geride durmayı tercih eder. 'Doğa' ise yeni hayatına alışma sürecinde zorlanmaktadır.