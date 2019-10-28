Olay geç saatlerde Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde meydana geldi.
Hüseyin Y., yönetimindeki 1 SH 879 plakalı otomobille Adnan Menderes Bulvarı üzerinde sehir halindeyken, kızı ile arkadaşlık yapmasını istemediği Yunur Emre Y.´yi Şehit Mehmet Kartal Polis Merkezi Amirliği önünde gördü. Hüseyin Y., otomobilde bulunan tüfekle rastgele ateş etti. Yunus Emre Y., koşarak bölgeden uzaklaşırken, Hüseyin Y.´nin ateşi sonucu saçmalar polis merkezinin duvarlarına ve kapısına isabet etti.
Polis merkezindeki nöbetçiler de Hüseyin Y.´nin otomobilin lastiklerine ateş açtı. Nöbetçilerin açtığı ateş sonucu otomobille kaçamayan Hüseyin Y., polisler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli Hüseyin Y. halkında `genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürmek, tehdit, kamu malına zarar verme´ suçlarından soruşturma başlatıldı.
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