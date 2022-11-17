Koç Holding'den siyasi liderlerle görüşme iddialarına ilişkin yalanlama

Koç Holding A.Ş. Başkan Vekili Ali Y. Koç ile holding CEO'su Levent Çakıroğlu'nun önceki gün Koç Holding tesislerinde siyasi liderler ile bir araya geldiği yönünde bazı sosyal medya kanallarında dolaşıma giren iddialarla ilgili olarak açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"SİSTEMATİK ŞEKİLDE ALGI YÖNETİMİ"

Bazı sosyal medya kanalları üzerinden Yönetim Kurulu Başkan Vekilimiz Sayın Ali Y. Koç ve CEO'muz Sayın Levent Çakıroğlu'nun önceki gün Koç Holding tesislerinde siyasi liderler ile bir araya geldiği yönünde bilinçli ve sistematik bir şekilde asılsız haberler paylaşılarak algı yönetimi yapılmaya çalışılmaktadır.

"İDDİALAR TÜMÜYLE GERÇEK DIŞIDIR"

Böyle bir görüşme gerçekleşmemiş olup iddialar tümüyle gerçek dışıdır. Ayrıca Sayın Ali Y. Koç söz konusu tarihte planlı bir seyahat nedeniyle yurt dışındadır.

"BUNA ASLA İZİN VERİMLEMEYCEKTİR"

Altını çizerek ifade etmek isteriz ki; manipülatif ve hayal ürünü ithamlarda bulunan bazı sosyal medya hesapları her fırsatta Topluluğumuzu çeşitli siyasi senaryoların parçasıymış gibi göstermeyi amaçlamaktadır. Yalan haberler üzerinden Topluluğumuzun hedef gösterilmesine asla izin vermeyeceğimizin bilinmesini isteriz.

"TOPLULUĞUMUZ SİYASETİN PARÇASI DEĞİLDİR"

Koç Topluluğu kurulduğu günden bu yana her koşulda Ülkemizin ekonomik ve toplumsal gelişimi için var gücüyle çalışmaktadır.

"CEZAİ İŞLEM İVEDİLİKLE BAŞLATILMIŞTIR"

Her fırsatta vurguladığımız gibi Topluluğumuz siyasetin bir parçası değildir.

Bu doğrultuda söz konusu yalan haberleri yayanlar hakkında her türlü hukuki ve cezai işlem ivedilikle başlatılmıştır.

Kamuoyuna saygıyla duyururuz.