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Koç Topluluğu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen depremlerin ardından başlattığı destek faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, "Koç Holding, şirketlerimiz, Vehbi Koç Vakfı ve VKV Sağlık Kuruluşlarıyla birlikte ülkemizin yaralarını sarmak ve ihtiyaç sahiplerine hızla ulaşmak üzere ilk günden bu yana kapsamlı bir çalışma yürütüyoruz. Koç Holding ve topluluk şirketleriyle bölgeye gerçekleştirdiğimiz yardımların tutarı 200 milyon TL’yi geçti. Buna ilave olarak bölgedeki iş ortaklarımızın ve müşterilerimizin ihtiyaç duyduğu finansal destekleri de sağlamaya devam ediyoruz" denildi.

Önümüzdeki dönemde barınma, sağlık, eğitim ve depremden etkilenen çocukların desteklenmesi kapsamında gerçekleştirilecek projeler için ilave olarak 1.8 milyar TL'nin tahsis edildiği aktarılırken, "Böylelikle, şimdiye kadar yaptıklarımızla birlikte, proje bazlı yardımlarımız için toplam 2 milyar TL kaynak tahsis etmiş oluyoruz" açıklamasında bulunuldu.

Yapılan açıklamada, devletin göstereceği bölgelerde yaklaşık 20 bin kişinin yaşayacağı 5 bin adet konteynerden oluşan, sosyal imkânları da barındıran geçici yaşam alanlarının oluşturulacağı, ayrıca gerekli donanımları barındıran konteyner sağlık merkezi projesi için de çalışmaya başlandığı aktarıldı.

Bölgede sıcak yemek, çamaşır ve temizlik ihtiyaçlarını karşılamak için tırlar ile verilen hizmetin sürdürüldüğü belirtilirken, "Böyle büyük bir felaketin yaralarının sarılmasında maddi kaynak tahsisinin yeterli olmayacağının bilincindeyiz. Yapılacak yardımların projelendirilmesinden, sahadaki uygulamaya kadar tüm aşamaların tamamlanması için 110 bin kişiden oluşan insan kaynağımızın uzmanlık, deneyim ve iş gücünü seferber ettik" bilgisi verildi.

Koç Holding'in açıklamasında, "Kurucumuz merhum Vehbi Koç’un 'devletim ve ülkem varsa ben de varım' ilkesi ışığında 97 yıldır olduğu gibi bu büyük depremin yaralarının sarılmasında da üzerimize düşeni kararlılıkla gerçekleştireceğiz. Bu zor günleri de birlik ve dayanışma içerisinde aşacağımıza yürekten inanıyoruz" ifadeleri yer aldı.