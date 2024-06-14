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        Haberler Spor 2024 Avrupa Şampiyonası Münih'te İskoç taraftarlar EURO 2024 coşkusu yaşıyor - Futbol Haberleri

        Münih'te İskoç taraftarlar EURO 2024 coşkusu yaşıyor

        EURO 2024'ün açılış maçı olan Almanya-İskoçya karşılaşması bu akşam Münih Futbol Arena'da oynanacak. İskoç taraftarlar, maç öncesinde Münih'e akın etti ve şehirde coşkulu kutlamalar yapıyor. Marienplatz ve çevresinde toplanan İskoçlar, milli enstrümanları gayda eşliğinde tezahüratlar yaparak renkli görüntüler oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.06.2024 - 15:05 Güncelleme: 14.06.2024 - 15:05
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        2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2024) mücadele edecek İskoçya'nın taraftarları, takımlarının maçını coşkuyla bekliyor.

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        Avrupa'nın milli takımlar düzeyindeki en önemli futbol organizasyonu, Münih Futbol Arena'da oynanacak Almanya-İskoçya maçıyla bu akşam başlayacak.

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        Avrupa'nın 24 milli takımının 14 Temmuz'da Berlin Olimpiyat Stadı'ndaki finale kalmak için mücadele edeceği şampiyonaya futbolseverler büyük ilgi gösteriyor.

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        EURO 2024'e ev sahipliği yapan 10 şehirden Münih, akşam oynanacak Almanya-İskoçya müsabakası öncesinde İskoç taraftarların akınına uğradı.

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        Münih'e birkaç gün önce gelen İskoçlar, şehrin meydanlarını doldurdu. İskoçlara, Alman futbolseverler de eşlik etti.

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        Kentin simge yerlerinden Marienplatz ve etrafında toplanan İskoç futbolsever, tezahürat ve marşlar söyleyerek maç saatini bekliyor.

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        Misafir takım taraftarının milli enstrümanları "gayda" eşliğinde coşkulu anlar yaşaması futbolseverlerin de ilgisini çekti.

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        İskoç erkeklerinin giydiği "kilt" adı verilen kıyafet, taktıkları yöresel şapka ve çantalarla giydikleri kostümler renkli görüntüler oluşturdu.

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        İSKOÇYA'YA KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

        İskoçya, EURO 2024'e eleme grubunu ikinci bitirerek katıldı.

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        Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda yer alan İskoçya; İspanya, Norveç, Gürcistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile karşılaştı.

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        Yaptığı 8 müsabakada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan İskoçya, lider İspanya'nın ardından ikinci olarak adını finallere yazırdı.

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        Rakip fileleri 17 kez havalandıran İskoçya, kalesinde ise 7 gol gördü. Teknik direktör Steve Clarke'ın öğrencileri, grupta 25 gol atıp, sadece 5 gol yiyen lider İspanya'ya 2-0'lık skorla tek mağlubiyetini tattırdı.

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        ÖNE ÇIKAN OYUNCULARI

        Kadrosundaki isimlerin çoğu Premier Lig takımlarında top koşturan İskoçya'da orta saha oyuncusu Scott McTominay ile santrfor John McGinn dikkati çekiyor.

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        EURO 2024 Elemeleri'nde 7 gol atan Scott McTominay ile 3 kez ağları havalandıran John McGinn, takımlarının başarısında önemli rol oynadı.

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        Kuzey Avrupa ülkesinde, Lyndon Dykes, Kenny McLean, Callum McGregor, Ryan Porteous, Lawrence Shankland ve Stuart Armstrong birer kez ağları havalandırdı.

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        McGinn, mecvut kadroda 64 müsabakada attığı 18 golle en golcü oyuncu konumunda bulunuyor. Bu oyuncuyu 36 milli müsabakada 9 gol atan Dykes izledi.

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        İşte renkli görüntüler...

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