İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde ölümlü kazaya karıştıktan sonra oğlu ile ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı.

Sıcak gelişmeyi Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından duyurdu.

Tunç, paylaşımında, "ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve Cihantimur Tok ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır. Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinden bugün aldığımız bilgiye göre Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur ABD’de iade talebimiz kapsamında yakalanmışlardır.



Süreci Bakanlık olarak yakından takip ediyoruz. — Yılmaz TUNÇ (@yilmaztunc) June 14, 2024

"ABD'DE DE YAPILACAK BAZI İŞLEMLER OLACAK" Habertürk'e konuşan Ceza Hukuku Uzmanı Prof. Dr. Adem Sözüer, "Türkiye'de işlenen bir suç söz konusu. Bizim yaptığımız iade talebi üzerine yakalandılar. Hemen yarın iade edilmeyebilirler. Yakalama üzerine ABD'de de yapılacak bazı işlemler olacak" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU? REKLAM İstanbul Eyüpsultan'da, 1 Mart' tarihinde, seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmıştı.