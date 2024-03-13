Kocaeli'de işçi servisi bariyerlere çarptı
Kocaeli'de sağanak nedeniyle kayganlaşan D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan D-100 yolunda kontrolden çıkan işçi servisi minibüsünün bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, gece saatlerinde İzmit'in Yenimahalle mevkisinde D-100 yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Ç.D. idaresindeki servis minibüsü, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.
BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YOLCU YARALANDI
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki bariyere çaptı. DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan S.Y. isimli yolcu yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
KAZA SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan S.Y'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.
Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde oluşan yoğunluk minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.