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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli'de işçi servisi bariyerlere çarptı

        Kocaeli'de işçi servisi bariyerlere çarptı

        Kocaeli'de sağanak nedeniyle kayganlaşan D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan işçi servisi bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan 1 kişi hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 01:23 Güncelleme: 13.03.2024 - 01:27
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        İşçi servisi bariyerlere çarptı
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan D-100 yolunda kontrolden çıkan işçi servisi minibüsünün bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde İzmit'in Yenimahalle mevkisinde D-100 yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Ç.D. idaresindeki servis minibüsü, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı.

        BARİYERLERE ÇARPTI: 1 YOLCU YARALANDI

        Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki bariyere çaptı. DHA'nın haberine göre; çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan S.Y. isimli yolcu yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

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        KAZA SONRASI TRAFİK YOĞUNLUĞU OLUŞTU

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan S.Y'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı.

        Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde oluşan yoğunluk minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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