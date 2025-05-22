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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kocaeli haberleri: Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı! | Son dakika haberleri

        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!

        Kocaeli'nde, bir güzellik merkezinde solaryum cihazına giren 33 yaşındaki Gülşah Bodur, uyuyakalıp fazla kalınca vücudunda yanıklar oluştu. Bodur'un suç duyurusu üzerine açılan davada mahkeme, işletme sorumlusu 45 yaşındaki A.K.'yi, 5 bin 580 TL adli para cezasına çarptırıp, hükmün açıklanmasını geri bıraktı. Karara itiraz edeceğini belirten Bodur, "Sağlık bu kadar ucuz olmamalı" dedi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.05.2025 - 09:51 Güncelleme: 22.05.2025 - 09:51
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        Solaryumda unutulmuştu... Karar çıktı!
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        Kocaeli'nin İzmit ilçesi Karabaş Mahallesi'nde, bulunan bir güzellik merkezinin solaryum bölümünde geçen yıl 22 Mayıs'ta meydana gelen olayda; Gülşah Bodur (33), 10 dakika olarak ayarlanan solaryum cihazına girdikten bir süre sonra uyuyakaldı.

        "NEDEN KONTROL ETMEDİNİZ" DİYE SORDU

        DHA'daki habere ve iddiaya göre uyandığında 17 dakikadır solaryum cihazında olduğunu gören Bodur, giyinip işletme yöneticilerine neden kendisini kontrol etmediklerini sordu.

        SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

        Daha sonra eve giden Bodur, akşam saatlerinde ateşlenince Kocaeli Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Burada yapılan kontrollerde vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluştuğu belirlenen Gülşah Bodur, tedavisinin ardından işletme hakkında Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek, 10 dakika kalması gereken solaryumda 17 dakika kaldığını ve vücudunda yanıklar oluştuğunu belirterek, suç duyurusunda bulundu.

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        İŞLETMECİYE 1 YILA KADARHAPİS İSTENDİ

        İşletme hakkında başlatılan soruşturma tamamlanıp iddianame hazırlandı. İddianamede, işletme sorumlusu A.K. (45) hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına sebep olma' suçundan 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

        "OTOMATİK KAPANMADIĞINI FARK ETTİK"

        Süreçte, taraflar arasında uzlaşma sağlanamayınca Kocaeli 9. Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılama başladı. 22 Nisan'da görülen duruşmada dinlenen tutuksuz sanık A.K., işletmede yetkili olarak çalıştığını ve suçlamayı kabul etmediğini belirterek, "Gülşah Bodur, 10 dakikalık seans istedi. Ben de ayarladım. Gülşah Hanım cihaza girdiğinde işlem başladı. 10 dakika geçtikten sonra bizim cihazlarımız otomatik durmaktadır ancak o gün cihazları 3 dakikalık soğutmada otomatik kapanmadığını fark ettik.

        "DURUMU FARK EDİP ŞALTERİ İNDİRDİK"

        Diğer cihazda olan müşterimiz süresini takip ederek çıkmış ancak Gülşah Hanım bunu fark etmemiş ve çıkmamış. Bu yüzden kendisi daha fazla kaldı. Bize seslenince durumu fark edip hemen şalteri indirdik. Havalandırmada sistemsel bir sorun yaşandı ancak bu 3 dakikayı geçmedi. Bizim sistemimizde cihazlar 10 dakika süre olarak görülmektedir; şu anda herhangi bir sorun yoktur. Biz sürekli olarak gerekli tedbirlerimizi almaktayız. Bizde ve sistemde 13 dakika olarak görülmektedir" ifadelerini kullandı.

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        "CİHAZIN ŞALTERİNİ KAPATAN BENDİM"

        Müşterilerinin çıplak olması nedeniyle kapıları kendilerinin kapattığını ve kilitlediğini, kontrollerin cihaz ve sistemden yapıldığını belirten A.K., "Kendisi çıktığında konuştuğumuz sıra neden çıkmadığını sorduğumda kendisinin fark etmediğini söyledi. Ben de bol bol nemlendirmesini söyledim. O da 'tamam' diyerek işletmeden ayrıldı. Cihazlarımızda herhangi bir olumsuzluk yoktur. Bu durum yaşandığında işletmeden sorumlu bendim ve cihazın şalterini kapatan bendim. Kendisiyle yaptığımız görüşmede bana yanma ve sonrasında hastaneye gitmesini açıklamadı. Beni arasaydı her konuda yardımcı olurdum. Bu durum yaşandığı için üzgünüm" diye konuştu.

        SANIK 5 YIL DENETİM SÜRESİNE TABİ TUTULACAK

        Mahkeme, A.K. hakkında 'Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan 150 gün adli para cezası verdi. Sanığın sabıkasız oluşu ve cezanın geleceği üzerindeki etkisini gözeten mahkeme, indirim uygulayarak 5 bin 580 lira adli para cezasına çarptırdı.

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        Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar veren mahkeme, sanığın 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmetti.

        "BEN PİŞMANIM"

        Yaşadıklarını anlatan Bodur, 3 yıldır işletmeye gittiğini belirterek, o gün solaryum cihazında içinin geçtiğini ifade etti. Kalktığında bir halsizlik hissettiğini ve panik yaşadığını kaydeden Bodur, "Yani giyinmeye başlamadan kapıyı açtım ve onlara seslendim. Onlar da 'Makine mi kapanmadı' dedi. Yani öncesinde de sanki yaşanmış gibi bende his uyandırdı. Daha sonra giyinmeye devam ettim. Sonradan tekrar çalıştı makine ve tekrar kapattılar. Ben o sırada hemen giyindim; dışarı çıktım ve orada kısa süreli bir sözlü tartışma yaşandı. Ben kendimi bozmak istemedim açıkçası. Ben pişmanım; o anda polise haber verip o anda şikayet edebilirdim ama ben şikayetçi de olmak istemedim. 'İnsanlık hali olabilir' diye düşündüm ama onların beni suçlaması birazcık beni bastırdı; ne yapacağımı şaşırdım" diye konuştu.

        "SAĞLIK BU KADAR UCUZ OLMAMALI"

        Mağdur olduğu için dava açtığını ve avukat tutmadığını söyleyen Bodur, olayın üzerinden bir sene geçtiğini belirterek, "Kararda 5 bin 800 civarında para cezası kesildi. Bunu açıkçası ceza olarak görmüyorum çünkü sağlık bu kadar ucuz olmamalı. Bunu hep öderler; yani küçük bir ceza gibi gördüm. Ben bu durumda kendimi gerçekten sindirilmiş, bastırılmış gibi görüyorum. Bununla ilgili ne yapılır açıkçası bilmiyorum" dedi.

        "SORUN, MAKİNENİN 2 DAKİKA BİLE FAZLA ÇALIŞMASI"

        Karara itiraz edeceğini de söyleyen Bodur, "Ben yine de hakkımın tam olarak sonuçlanmadığını düşünüyorum. Bu konuda da itirazımı yapacağım. Bu işletmeler bunu bence ticarete dökmüş; başka hiçbir şey değil. Evet solaryum baktığınız zaman zararlı bir ortam ama biz de belki keyfi olarak gitmiyoruz" ifadelerini kullandı.

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        #kocaeli
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