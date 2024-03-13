Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı

Kaza, gece saatlerinde İzmit’in Yenimahalle mevkisinde D-100 yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Ç.D. idaresindeki 41 P 1399 plakalı servis minibüsü, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki bariyere çaptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan S.Y. isimli yolcu yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan S.Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde oluşan yoğunluk minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

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