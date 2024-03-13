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        Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı

        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan D-100 yolunda kontrolden çıkan işçi servisi minibüsünün bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.03.2024 - 00:58 Güncelleme: 13.03.2024 - 01:00
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        Sağanak nedeniyle kayganlaşan yolda minibüs bariyerlere çarptı: 1 yaralı
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        KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, sağanak nedeniyle kayganlaşan D-100 yolunda kontrolden çıkan işçi servisi minibüsünün bariyerlere çarptığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaza, gece saatlerinde İzmit’in Yenimahalle mevkisinde D-100 yolu Ankara istikametinde meydana geldi. Fabrika işçilerini taşıyan Ç.D. idaresindeki 41 P 1399 plakalı servis minibüsü, sağanak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıktı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs yol kenarındaki bariyere çaptı. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan S.Y. isimli yolcu yaralanırken, kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralanan S.Y.'ye olay yerinde ilk müdahaleyi yapmasının ardından ambulansla hastaneye kaldırdı. Kaza nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikametinde oluşan yoğunluk minibüsün kaldırılmasının ardından normale döndü.

        Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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