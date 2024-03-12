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        Trafoda patlama oldu, 10 sokak elektriksiz kaldı

        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.03.2024 - 09:49 Güncelleme: 12.03.2024 - 09:50
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        Trafoda patlama oldu, 10 sokak elektriksiz kaldı
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        KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından çıkan yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Patlama nedeniyle 10 sokak elektriksiz kaldı.

        Çayırova ilçesi Adem Yavuz Mahallesi 5210'uncu Sokak'taki elektrik trafosunda meydana gelen patlamanın ardından yangın çıktı. Alevler, çevredeki elektrik tellerini de tutuşturdu. Patlama paniğe neden olurken ihbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın çevredeki binalara sıçramadan söndürüldü. Yangın nedeniyle bölgedeki 10 sokakta elektrik kesintisi meydana geldi.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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