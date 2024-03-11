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        İş yerine giren hırsızlar kasadaki parayı ve SMA'lı bebek için konulan yardım kutusunu çaldı

        İZMİT'te bir dükkana giren hırsızlar kasadaki para ile SMA'lı bebek için konulan kumbarayı çaldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 21:57 Güncelleme: 11.03.2024 - 22:00
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        İş yerine giren hırsızlar kasadaki parayı ve SMA'lı bebek için konulan yardım kutusunu çaldı
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        İZMİT'te bir dükkana giren hırsızlar kasadaki para ile SMA'lı bebek için konulan kumbarayı çaldı. Hırsızlık anları güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

        Olay sabaha karşı saat 03.30 sıralarında İzmit Ömerağa Mahallesi Cumhuriyet Bulvarı üzerinde bulunan bir helvacıda meydana geldi. Gece geç saatlerde kapalı olan iş yerine camdan giren 2 hırsız, kasada bulunan 4 bin TL’yi ve SMA hastası bir bebeğin yardım kampanyası için para toplanan kumbarayı çalarak kaçtı. Dükkanını açan işyeri sahibi, durumu fark ederek polise haber verdi. Polis, hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

        HIRSIZLIK ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

        Dükkanda yaşanan hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, hırsızların dükkana camdan girmeleri ve kasadaki parayı aldıktan sonra bir süre dolapları karıştırıp, kaçtıkları anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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