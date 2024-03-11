Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 13:29 Güncelleme: 11.03.2024 - 13:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Büyükakın, mesajında, İstiklal Marşı'nın ecdadın bağımsızlık ve özgürlüğü uğruna verdiği onurlu mücadelenin bir destanı olduğunu belirtti.

        İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yılını kutlayan Büyükakın, İstiklal Marşı'nın hür yaşamayı şiar edinen bir milletin, vatan uğruna yapabileceklerinin hududunun olmadığını gösterdiğini vurguladı.

        Büyükakın, mesajında şunları kaydetti:

        "Tarihten silinmek istenen bir milletin hangi değerlere sarılarak istiklal mücadelesini kazandığını gösteren, adeta yaşatan tarihi bir eser niteliğindedir. Bu nedenle İstiklal Marşı'nı sevmek vatanını sevmek demektir. Mehmet Akif, milli marşımızı yazarak, kalplerimizdeki var olan vatan ve millet sevgisini açığa çıkartmıştır. Akif'in mısralarının gücü, bizleri bu toprağa bağlayan köklerin sağlamlığıdır. Bu manada Mehmet Akif Ersoy, bir mihenk taşı gibidir. Vatan şairimizin milli marşta da belirttiği gibi, Türk milleti güçlüdür. Bu paha biçilmez güç sayesinde şanlı bayrağımız her zaman gönderlerde olacaktır. Bu duygu ve düşüncelerle, İstiklal Marşı'mızı yazan ustayı ve yazdıran başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, istiklal mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet ve minnetle anıyorum. Akif'in belirttiği gibi, 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın.' Ama Mehmet Akifler hep olsun."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Müslüme'nin ölümünde cani dedenin cezası yükseldi!
        Gazze yardımlarını engelleyen İsrailliler konuştu
        Gazze yardımlarını engelleyen İsrailliler konuştu
        Arda Güler manşetlerle!
        Arda Güler manşetlerle!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        Isparta uçak kazası dosyası 17 yıl sonra kapandı!
        İçeride mi, dışarıda mı?
        İçeride mi, dışarıda mı?
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        ABD'den Eylem Tok ve oğlunun iadesine ilişkin açıklama
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        Biden'ın açıklamalarıyla gündem oldu: TikTok neden yasaklanıyor?
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        71 yaşındaki eşini öldürdü! Katil kocadan kan donduran ifade!
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        İngiliz askerlerini taşırken karaya oturmuştu...
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        Eksik sigorta kaybettiriyor
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Döviz piyasasındaki dalgalanma geçici"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        "Bir maçta 46 faul olur mu!"
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Eşiyle oğlunu öldürmüştü! Vahşeti anlattı!
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Oscar'a 'Oppenheimer' damgası
        Borsada Fitch rüzgarı
        Borsada Fitch rüzgarı
        Önce ödül sonra parti!
        Önce ödül sonra parti!
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        Netanyahu, Biden'a cevap verdi
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        96. Oscar Ödülleri'nde peş peşe Gazze çağrıları
        Bursin, Banderas'a fark attı
        Bursin, Banderas'a fark attı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı
        96. Oscar Ödülleri'nde kırmızı halı şıklığı

        Benzer Haberler

        Kocaeli'de ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli'de ciple çarpışan otomobilin sürücüsü yaralandı
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesaj...
        Kocaeli Valisi Yavuz'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesaj...
        Kandıra Belediye Başkan adayı Ölmez, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Kandıra Belediye Başkan adayı Ölmez, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Kocaeli Valisi Yavuz, Çayırova'da 12 aileyi ziyaret etti
        Kocaeli Valisi Yavuz, Çayırova'da 12 aileyi ziyaret etti
        Kocaeli'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Kocaeli'de çıkan yangında bir ev kullanılamaz hale geldi
        Kocaeli'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı