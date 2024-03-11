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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı

        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 12:18 Güncelleme: 11.03.2024 - 12:18
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        Kocaeli Valisi Yavuz'dan İstiklal Marşı'nın kabulünün 103. yıl dönümü mesajı
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        Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Yavuz, mesajında, bağımsızlığın sembolü olan İstiklal Marşı'nın, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) "Milli Marş" olarak kabul edilişinin 103. yıl dönümünü büyük bir gururla kutladıklarını belirtti.

        Milli şair Mehmet Akif Ersoy'un, ömrünü vatana ve millete hizmet etmeye adadığına işaret eden Yavuz, Ersoy'un yazdığı ve her kelimesinde inanç, her dizesinde iman, her kıtasında cesaret ve kararlılık olan İstiklal Marşı'nın, Türk milletinin geleceğine sönmeyecek bir ışık tuttuğunu ve tutmaya devam ettiğini bildirdi.

        Aziz millet için bir bağımsızlık beyannamesi olan İstiklal Marşı'nın, beka mücadelesinde sahip çıkılması gereken ruhu bugüne taşıyan bir rehber olduğunu vurgulayan Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

        "Kurtuluş Savaşı'nın adeta manifestosu olan ve işgal günlerinde, Milli Mücadele döneminde yazılan İstiklal Marşı, bugün hala aziz Türk milletine rehberlik etmeye devam ediyor. Merhum Akif’in 'Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın' diye dua ettiği İstiklal Marşı'mızı, işgal günlerinin hissiyatımızda ne kadar derin yaralar açtığının ve istiklalimizi kazanmak için ne büyük fedakarlıklar yaptığımızın en güzel ifadesi olarak, Türk gençliğinin hafızasına kazıması gerekmektedir. Bu düşüncelerle, İstiklal Marşı'mızın TBMM tarafından kabulünün yıl dönümünde Cumhuriyetimizin kurucusu, eşsiz komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını, vatan şairi Mehmet Akif Ersoy'u, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın."

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