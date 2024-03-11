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        Kocaeli'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.03.2024 - 09:22 Güncelleme: 11.03.2024 - 09:27
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        Kocaeli'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Mustafa K. idaresindeki 43 LK 700 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet B. yönetimindeki 34 BU 4473 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

        Çarpışmanın etkisiyle bariyerlere çarparak durabilen 43 LK 700 plakalı araçtaki Ömer S. yaralandı.

        İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Galeri
        Galeri

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