Kocaeli'de iki hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

D-100 kara yolu İstanbul istikameti Cumhuriyet Mahallesi mevkisinde Mustafa K. idaresindeki 43 LK 700 plakalı hafif ticari araç ile Muhammet B. yönetimindeki 34 BU 4473 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

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