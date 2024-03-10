Kocaelispor - Tuzlaspor: 1-2

90+5'inci dakikada iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı. Oyuncuları yanına çağıran hakem Feridun Daldaş, Tuzlasporlu Hikmet Çiftçi'ye sarı, Kocaelisporlu Beridze'ye ise direkt kırmızı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Daldaş, Beridze'nin kırmızı kartını iptal ederek, sarı kart gösterdi. Kocaelisporlu Skhirtladze ise kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

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