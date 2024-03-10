Kocaelispor - Tuzlaspor: 1-2
STAT: Yıldız Entegre KocaeliHAKEMLER: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdulhamit SöylerKOCAELİSPOR: Harun Tekin - Yusuf Abdioğlu (Dk.
STAT: Yıldız Entegre Kocaeli
HAKEMLER: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdulhamit Söyler
KOCAELİSPOR: Harun Tekin - Yusuf Abdioğlu (Dk. 58 Beridze), Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Candeias (Dk.84 Kouakou), Vukovic (Dk. 84 Şeydayev), Kharaishvili (Dk. 35 Yusuf Cihat Çelik), Atila Turan, Amaral, Barış Alıcı (Dk.58 Mehmet Yılmaz), Skhirtladze
TUZLASPOR: Kurtuluş Yurt - Mehmet Zahit Çınar (Dk. 66 Samet Asatekin), Gökhan Akkan, Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Ba (Dk. 82 Muhammed Akarslan) Hikmet Çiftçi, Togui, Bangoura (Dk.86 Awuku), Mehmet Coşkun (Dk.66 Stankovski), Mamba (Dk. 86 Sadık Baş)
GOLLER: Dk.61 Amaral (Kocaelispor) - Dk.47 Bangoura, Dk.76 Mamba (Tuzlaspor)
SARI KARTLAR: Kharaishvili, Yusuf Abdioğlu, Atila Turan, Amaral, Beridze (Kocaelispor) - Ba, Hikmet Çiftçi(Tuzlaspor)
KIRMIZI KART: Dk. 90+9 Skhirtladze (Kocaelispor)
1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Kocaelispor evinde Tuzlaspor'a 2-1 mağlup etti.
2'nci dakikada Tuzlaspor savunmasından seken topla ceza sahası dışında buluşan Kharaishvili'nin şutunda kaleci Kurtuluş meşin yuvarlağı kornere tokatladı.
İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.
47'nci konuk ekip öne geçti. Amaral'ın hatalı pası sonrasında Bangoura, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk şutunda kaleciden seken topu yeniden kontrol eden Bangoura, takımını öne geçirdi: 0-1.
61'inci dakikada Kocaelispor eşitliği yakaladı. Tuzlaspor defansından dönen topla buluşan Kocaelisporlu Amaral'ın şutunda top ağlara gitti: 1-1
73'üncü dakikada Tuzlaspor penaltı kazandı. Kocaelispor ceza sahasında yaşanan karambolde top Kocaelisporlu Atila Turan'ın koluna çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Feridun Daldaş, penaltı kararı verdi.
76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Mamba, topu ağlara gönderdi: 1-2.
90+5'inci dakikada iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı. Oyuncuları yanına çağıran hakem Feridun Daldaş, Tuzlasporlu Hikmet Çiftçi'ye sarı, Kocaelisporlu Beridze'ye ise direkt kırmızı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Daldaş, Beridze'nin kırmızı kartını iptal ederek, sarı kart gösterdi. Kocaelisporlu Skhirtladze ise kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.
Maç Tuzlaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.
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