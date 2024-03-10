Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaelispor - Tuzlaspor: 1-2

        STAT: Yıldız Entegre KocaeliHAKEMLER: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdulhamit SöylerKOCAELİSPOR: Harun Tekin - Yusuf Abdioğlu (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 21:39 Güncelleme: 10.03.2024 - 21:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor - Tuzlaspor: 1-2
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT: Yıldız Entegre Kocaeli

        HAKEMLER: Feridun Daldaş, Ömer Lütfü Aydın, Abdulhamit Söyler

        KOCAELİSPOR: Harun Tekin - Yusuf Abdioğlu (Dk. 58 Beridze), Burak Öksüz, Emir Ortakaya, Candeias (Dk.84 Kouakou), Vukovic (Dk. 84 Şeydayev), Kharaishvili (Dk. 35 Yusuf Cihat Çelik), Atila Turan, Amaral, Barış Alıcı (Dk.58 Mehmet Yılmaz), Skhirtladze

        TUZLASPOR: Kurtuluş Yurt - Mehmet Zahit Çınar (Dk. 66 Samet Asatekin), Gökhan Akkan, Hasanalizada, Çağrı Giritlioğlu, Ba (Dk. 82 Muhammed Akarslan) Hikmet Çiftçi, Togui, Bangoura (Dk.86 Awuku), Mehmet Coşkun (Dk.66 Stankovski), Mamba (Dk. 86 Sadık Baş)

        GOLLER: Dk.61 Amaral (Kocaelispor) - Dk.47 Bangoura, Dk.76 Mamba (Tuzlaspor)

        SARI KARTLAR: Kharaishvili, Yusuf Abdioğlu, Atila Turan, Amaral, Beridze (Kocaelispor) - Ba, Hikmet Çiftçi(Tuzlaspor)

        KIRMIZI KART: Dk. 90+9 Skhirtladze (Kocaelispor)

        1'inci Lig'in 26'ncı haftasında Kocaelispor evinde Tuzlaspor'a 2-1 mağlup etti.

        2'nci dakikada Tuzlaspor savunmasından seken topla ceza sahası dışında buluşan Kharaishvili'nin şutunda kaleci Kurtuluş meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

        İlk yarı golsüz beraberlikle sona erdi.

        47'nci konuk ekip öne geçti. Amaral'ın hatalı pası sonrasında Bangoura, kaleciyle karşı karşıya kaldı. İlk şutunda kaleciden seken topu yeniden kontrol eden Bangoura, takımını öne geçirdi: 0-1.

        61'inci dakikada Kocaelispor eşitliği yakaladı. Tuzlaspor defansından dönen topla buluşan Kocaelisporlu Amaral'ın şutunda top ağlara gitti: 1-1

        73'üncü dakikada Tuzlaspor penaltı kazandı. Kocaelispor ceza sahasında yaşanan karambolde top Kocaelisporlu Atila Turan'ın koluna çarptı. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Feridun Daldaş, penaltı kararı verdi.

        76'ncı dakikada penaltıyı kullanan Mamba, topu ağlara gönderdi: 1-2.

        90+5'inci dakikada iki takım oyuncuları arasında gerginlik çıktı. Oyuncuları yanına çağıran hakem Feridun Daldaş, Tuzlasporlu Hikmet Çiftçi'ye sarı, Kocaelisporlu Beridze'ye ise direkt kırmızı kart gösterdi. VAR'dan gelen uyarı sonrasında pozisyonu yeniden izleyen Daldaş, Beridze'nin kırmızı kartını iptal ederek, sarı kart gösterdi. Kocaelisporlu Skhirtladze ise kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

        Maç Tuzlaspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Fenerbahçe pes etmedi!
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Turistlerle kayak yapan rehber hayatını kaybetti
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Bakırköy-Kirazlı metro hattı açıldı
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Cinayete, trafik kazası görünümü vermişlerdi, müebbet hapis istendi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Kasımpaşa geriden geldi!
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Barışmak için buluştuğu akrabasını öldürdü
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        Türkiye'yi şoke eden kazada 'Adalet Konvoyu' düzenlendi
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        THY ile Boeing masaya oturuyor!
        Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti
        Araçta baygın halde bulundu, itfaiye müdahale etti
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Almanya'da Can Uzun fırtınası!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        4 kişinin katilini ararken çifte vahşeti aydınlattılar!
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Rusya'da seçimlere 1 hafta kaldı: Neler bilinmesi gerekiyor?
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Binlerce İsrailli sokaklara döküldü
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Dani Alves'in kardeşi konuştu!
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Aşkın İlk fotoğrafı
        Hata kurbanı
        Hata kurbanı
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        "Boşandığım gün Merve'den de ayrıldım"
        Oscar’ı kim alır?
        Oscar’ı kim alır?
        Yapay zekâyla yolu açıldı
        Yapay zekâyla yolu açıldı

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
        Osmangazi Köprüsü'nün altı olta balıkçılarının uğrak yeri oldu
        Osmangazi Köprüsü'nün altı olta balıkçılarının uğrak yeri oldu
        Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza verildi
        Kocaeli'de kumar oynayan 8 kişiye 51 bin 400 lira ceza verildi
        Ümit Özdağ: Oyları değil, vatanı bölmeyelim (2)
        Ümit Özdağ: Oyları değil, vatanı bölmeyelim (2)
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu
        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Kocaeli'de ziyaretlerde bulundu