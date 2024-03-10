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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 16:37 Güncelleme: 10.03.2024 - 16:45
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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı yaya ağır yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı kadın ağır yaralandı.

        D-100 kara yolu İstanbul istikameti Köşklü Çeşme Mahallesi mevkisinde seyreden E.A. idaresindeki 34 EDE 224 plakalı otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Gülizar K'ye (55) çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan kadın, ağır yaralandı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

        Sürücü E.A, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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