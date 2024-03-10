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        Osmangazi Köprüsü'nün altı olta balıkçılarının uğrak yeri oldu

        İstanbul Boğazı'nda av hissini yaşamak isteyen olta balıkçıları, Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü'nün altını tercih ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.03.2024 - 13:26 Güncelleme: 10.03.2024 - 13:34
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        Osmangazi Köprüsü'nün altı olta balıkçılarının uğrak yeri oldu
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        İstanbul Boğazı'nda av hissini yaşamak isteyen olta balıkçıları, Kocaeli'de Osmangazi Köprüsü'nün altını tercih ediyor.

        İzmit Körfezi'ndeki temizlik çalışmaları sayesinde balık popülasyonu zenginleşen kentte olta balıkçılığına olan ilgi de günden güne artıyor. Osmangazi Köprüsü'nün altında yer alan Diliskelesi Sahili, balıkçıların popüler avlak mekanları arasında yer alıyor.

        Açık havayı fırsat bilerek erken saatlerde sahile gelen balıkçıların çoğunluğu, çapariyle istavrit ve mezgit yakalamaya çalıştı. Uygun ekipmana sahip olanlar kısa sürede kovalarını doldurmayı başardı.

        - "Kış sezonunda bile istavrit tutuyoruz"

        Osmangazi Köprüsü'nün altında olta atanlardan Mehmet Çetin, AA muhabirine, balık tutmak için Derince'den geldiğini belirterek, hem stres attığını hem de av sırasında çektiği videoları sosyal medya kanalında yayınladığını söyledi.

        Köprünün popüler av noktalarından biri olduğunu söyleyen Çetin, burada izmarit, istavrit, kırlangıç gibi güzel balıkların avlanabildiğini aktardı.

        Çetin, İzmit Körfezi'nde temizlik çalışmaları sayesinde balık popülasyonunda artış yaşandığına değinerek, "Daha önceden bu kadar istavrit yoktu. Bu sezon daha güzel istavrit çıkıyor. Kış sezonunda bile istavrit tutuyoruz. Yılın 10 ayı yakalıyoruz. Bir ay sonra çinekop, lüfer sezonu başlayacak, onları avlayacağız inşallah." diye konuştu.

        Osmangazi Köprüsü manzarasında balık tutmanın farklı bir deneyim olduğuna dikkati çeken Çetin, "Burada manzaraya karşı stres atıyoruz. Boğaz Köprüsü havası veriyor bize burası. Köprünün altında at çek, yapıyoruz, stres atıyoruz. Diğer olta balıkçısı arkadaşlarımız muhabbet ediyoruz." şeklinde konuştu.

        - "Burası çok verimli bir nokta, her türlü balık çıkıyor"

        Balık tutmak için Darıca'dan gelen Serkan Güner de genelde istavrit aldıklarını, bazen mezgit geldiğini anlattı.

        Boğaz havasını aratmayan ortamda balık yakalamaya çalıştıklarına işaret eden Güner, "Akşama kadar buradayız, akşam suyunda da avlandıktan sonra eve döneceğiz. Burası çok verimli bir nokta, her türlü balık çıkıyor. Bugün istavrite olta atıyoruz. Çapari kullanıyoruz. Balık epey açıkta o yüzden 75 ila 100 gram ağırlığında kurşun kullanıyoruz." ifadesini kullandı.

        Çapariyle istavrit tutan Uğur Kurt ise yakaladıkları balıkların boylarının iyi olduğunu kaydetti.

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