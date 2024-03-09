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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 15:41 Güncelleme: 09.03.2024 - 15:43
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        Kocaeli'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde otomobilin çarptığı çocuk yaralandı.

        Sultan Orhan Mahallesi Terminal Caddesi Küçük Sanayi Kavşağında R.A. yönetimindeki 34 EHK 574 plakalı otomobil, kız çocuğu E.Ç'ye (8) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan çocuk, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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