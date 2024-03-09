Ümit Özdağ: Oyları değil, vatanı bölmeyelim

ZAFER Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "22 seneden beri bu sarı muhalefet tutuyor onları iktidarda. Seçimler yaklaşınca yine, 'Oyları bölmeyelim' lafını duyarız. Oyları değil, vatanı bölmeyelim" dedi.

Kocaeli'ye bir dizi ziyaret için gelen Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, ilk olarak Darıca ilçesinde parti üyeleriyle bir araya geldi. Partililerle ilçede esnaf ziyareti ve yürüyüş gerçekleştiren Özdağ, bir esnaf ile girdiği diyalogda, "Bize dediler ki, burada bir sürü Suriyeli, Afgan var. Ama hiç yok. Herkes safkan" dedi. Özdağ'ın bu sözüne çevredekiler kahkaha ile cevap verdi.

Esnaf ziyaretleri sonrasında parti otobüsünden vatandaşlara seslenen Zafer Özdağ, "Bu adamlar 22 senedir eğer iktidardaysa, bunun suçu sarı muhalefettedir. 22 seneden beri bu sarı muhalefet tutuyor onları iktidarda. Seçimler yaklaşınca yine, 'Oyları bölmeyelim' lafını duyarız. Oyları değil, vatanı bölmeyelim. Grup başkanvekili, 'Ben DEM ile iş birliği yapmam' dediği için istifaya çağıran İmamoğlu adlı zata güveniyor musunuz? Tunceli'ye gidip, 'Sevgili Dersimliler' diyen Şeyh Said'e, 'Vatan hainidir diyemem' diyen Özgür Özel'e güveniyor musunuz? Ama Zafer'e güvenebilirsiniz. Zafer, Türk milletinin haklarını sonuna kadar savunur ve Anayasa'nın ilk 3 maddesinde gedik açtırmaz. Türkiye Cumhuriyeti milli bir Türk devletidir. Laik bir devlettir. Sosyal hukuk devletidir ve Anayasa'ya vatandaşlık bağıyla bağlı olan herkes büyük Türk milletinin evladıdır" diye konuştu.

Konuşmasının ardından Özdağ, programına devam etmek üzere ilçeden ayrıldı.