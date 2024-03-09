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        Kocaeli'de tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.03.2024 - 12:14 Güncelleme: 09.03.2024 - 12:17
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        Kocaeli'de tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde tırın çarptığı otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Osmangazi Köprüsü yol ayrımı mevkisinde Ali D. yönetimindeki 34 HFE 121 plakalı tır, Mustafa A. idaresindeki 34 HNR 431 plakalı otomobile çarptı.

        Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanında bulunan Merve A, ambulanslarla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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