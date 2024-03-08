Kocaeli'de panelvanın çarptığı kadın yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı kadın yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı kadın yaralandı.
Köşklü Çeşme Mahallesi 549 Sokak'ta Oğuzhan K. idaresindeki 34 PF 9423 plakalı panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan Altun D'ye (86) çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan kadın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Araç sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.
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