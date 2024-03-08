Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de panelvanın çarptığı kadın yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı kadın yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 16:34 Güncelleme: 08.03.2024 - 16:34
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de panelvanın çarptığı kadın yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde panelvanın çarptığı kadın yaralandı.

        Köşklü Çeşme Mahallesi 549 Sokak'ta Oğuzhan K. idaresindeki 34 PF 9423 plakalı panelvan, yolun karşısına geçmeye çalışan Altun D'ye (86) çarptı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan kadın, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Araç sürücüsü ise ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

        Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Öte yandan kaza anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        İstanbul'daki kazada kayıp telefon ortaya çıktı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        İsrail, Gazze'yi ikiye bölen yol inşa etti
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Evliliğin kapısını 6'ncı kez çaldı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        Putin eğitim uçağı kullandı
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Yalnız yaşadığı evindeki yangında öldü
        Yalnız yaşadığı evindeki yangında öldü
        Gölcük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Gölcük'te 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlandı
        Kocaeli'de evinde yangın çıkan kadın öldü
        Kocaeli'de evinde yangın çıkan kadın öldü
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Biz ittifak görüşmeleri ile ilgili nokta...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu: Biz ittifak görüşmeleri ile ilgili nokta...
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Kocaeli'de konuştu:
        HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu Kocaeli'de konuştu:
        Emniyet şeridinde duran TIR'a çarpıp yanan otomobilin sürücüsü öldü
        Emniyet şeridinde duran TIR'a çarpıp yanan otomobilin sürücüsü öldü