Emniyet şeridinde duran TIR'a çarpıp yanan otomobilin sürücüsü öldü

Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Dilovası ilçesi geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Samet K. yönetimindeki 31 FMH 597 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Şaban A. yönetimindeki 41 YH 249 plakalı demir yüklü TIR’a arkadan çarptı. Samet K., çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler; acil sağlık, polis ve itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yangın sırasında otomobilde sıkışan Samet K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Samet K.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

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