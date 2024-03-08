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        Emniyet şeridinde duran TIR'a çarpıp yanan otomobilin sürücüsü öldü

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde, emniyet şeridinde duran demir yüklü TIR'a arkadan çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü Samet K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 12:04 Güncelleme: 08.03.2024 - 12:10
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        Emniyet şeridinde duran TIR'a çarpıp yanan otomobilin sürücüsü öldü
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        KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde, emniyet şeridinde duran demir yüklü TIR’a arkadan çarptıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü Samet K. (31) hayatını kaybetti.

        Kaza, sabah saatlerinde D-100 kara yolunun Dilovası ilçesi geçişinde meydana geldi. İstanbul istikametine giden Samet K. yönetimindeki 31 FMH 597 plakalı otomobil, emniyet şeridinde duran Şaban A. yönetimindeki 41 YH 249 plakalı demir yüklü TIR’a arkadan çarptı. Samet K., çarpmanın etkisiyle alev alan otomobilde sıkıştı. Kazayı görenler; acil sağlık, polis ve itfaiyeye haber verdi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde yangın sırasında otomobilde sıkışan Samet K.’nin hayatını kaybettiği belirlendi. Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul yönünde ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından ulaşım normale döndü. Samet K.'nin cenazesi, incelemelerin ardından Gebze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. TIR sürücüsü ise gözaltına alındı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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