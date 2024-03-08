Özgür Özel: Başkanın başarı karnesini gösteren memnuniyet anketleri yapacağız (4)

KOCAELİ'DE PARTİSİNİNADAY TANITIM TOPLANTISINA KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kocaeli'nin İzmit ilçesinde partisinin aday tanıtım toplantısına katıldı. Kocaeli Kongre Merkezi'nde düzenlenen programa Genel Başkan Yardımcısı ve Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, CHP Kocaeli milletvekilleri ve partililer katıldı. Kocaeli Büyükşehir Belediye başkan adayı Atasoy Bilgin, projelerini açıkladı.

'TÜRKİYE İTTİFAKI, ÇANAKKALE'DE KOYUN KOYUNA KEFENSİZ YATANLARIN TORUNLARININ İTTİFAKIDIR'

Atasoy Bilgin'in projelerini açıklamasının ardından konuşan Özgür Özel, Türkiye ittifakından bahsederek, "Tayyip Bey'in önce bütün milliyetçilikleri ayakları altında ezip, sonra Devlet Bey'e mahkum olunca çakma milliyetçilik yaptığı, o çağırınca havaalanına koşturup kot üstüne perdelik kumaştan o kefen giyenlerin ittifakı değil Türkiye ittifakı, Çanakkale'de koyun koyuna kefensiz yatanların torunlarının ittifakıdır. O yüzden Türkiye ittifakı; Kocaeli'yi, İzmir'i, Ankara'yı, Adana'yı, Antalya'yı, İstanbul'u, Aydın'ı, Muğla'yı kazacak ittifakıdır. Türkiye ittifakı; Bursa'yı, Balıkesir'i, Manisa'yı ve Denizli'yi kazanacaktır. Korkuya teslim olmayacağız. Korkmayacağız ama korkutanlardan da olmayacağız. Ancak karşımızdaki bu suç örgütleriyle kol kola, karşımızda cinayetleri, ittifakları sarsılmasın diye örtbas eden anlayışa ve bir elleri yasa dışı örgütlerin, bir elleri dış bağlantıların üzerinde birbirlerine tutunarak ayakta kalmaya çalışan o korku ittifakına karşı, korkmayanlar, susmayanlar, teslim olmayanlar, umudunu kaybetmeyenler Kocaeli'yi de kazanacak, Türkiye'yi de kazanacak" ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından Özel, partisinin Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı.