Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        TEM'de zincirleme kaza: 1'i ağır 9 yaralı

        TEM Otoyolu'nun Kocaeli'nin Dilovası ilçesi geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 16:33 Güncelleme: 07.03.2024 - 16:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        TEM'de zincirleme kaza: 1'i ağır 9 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        TEM Otoyolu’nun Kocaeli’nin Dilovası ilçesi geçişinde yolcu otobüsü, TIR ve hafif ticari aracın karıştığı zincirleme kazada 1'i ağır 9 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan Ankara yönünde yol, 1,5 saatlik çalışma sonrası trafiğe açıldı.

        Kaza, saat 14.30 sıralarında TEM Otoyolu’nun Dilovası ilçesi geçişi Dilovası Tüneli çıkışında meydana geldi. Ankara yönünde giden Güven Yılmaz yönetimindeki 34 AC 7643 plakalı TIR, aynı yönde seyir halindeki Recep Tuna yönetimindeki 22 FM 620 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan TIR'ın dorsesine ise arkasından gelen Hidayet Uzbey’in kullandığı 26 ET 034 plakalı yolcu otobüsü çarptı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu'nun Ankara yönü trafiğe kapandı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen itfaiye ekipleri, araçta sıkışarak yaralanan otobüs sürücüsü Hidayet Uzbey'i bulunduğu yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde, kazada araçlardaki toplam 9 kişinin yaralandığı belirlendi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan otobüs şoförü Hidayet Uzbey'in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

        SÜRÜCÜLERİN İFADESİNE BAŞVURULDU

        Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılması ve temizlik çalışmalarının ardından, yaklaşık 1,5 saat Ankara yönü ulaşıma kapalı kalan yol, tekrar açıldı. Kazada yara almayan TIR ve hafif ticari aracın sürücüleri ifadeleri için polis merkezine götürüldü. Araçlardaki diğer yolcular da çağrılan başka bir otobüsle gidecekleri yere doğru yola çıktı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        1 polis öldü, 1'i polis 3 yaralı! 'U' Dönüşü faciası!
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        5 şehirde 0,69 faiz ve 180 ay vadeli kredi kampanyası
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Fenerbahçe, Avrupa'da avantaj için sahaya çıkıyor
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        Cinayet gibi kazanın hemen ardından Mısır'a kaçışın detayları!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        CHP'de 'DEM Parti' polemiği!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        Köpeklerin saldırısına uğramıştı! 3 ay sonra bir ilk!
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        OPEC+ kesintileri ülkeler için ne anlama geliyor?
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        "Ulusal ekonomiyi desteklemeye kararlıyız"
        Limanlarda rekor
        Limanlarda rekor
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        Derslik vakadan ameliyat oldu
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        ABD vize görüşmelerinde mülakatlar değerlendirilmiyor mu?
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Gözü Lucescu'nun rekorunda!
        En çok kazanan oyuncular
        En çok kazanan oyuncular
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        İlk Arap kadın astronot uzay yolcusu
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Çevirmenlik tarih mi oluyor?
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Beşiktaş'ta hayal kırıklığı: Rebic
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        Antalya, değişim mi, devam mı?
        İstanbul depremine büyük koruma
        İstanbul depremine büyük koruma

        Benzer Haberler

        Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Anadolu Otoyolu'nda 3 aracın karıştığı kazada 9 kişi yaralandı
        Karamürsel'de Yeşilay Haftası programı düzenlendi
        Karamürsel'de Yeşilay Haftası programı düzenlendi
        TEM'de zincirleme kaza; Ankara yönü ulaşıma kapandı (1)
        TEM'de zincirleme kaza; Ankara yönü ulaşıma kapandı (1)
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın'dan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı
        Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
        İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan oto galerici, yaralandı
        İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan oto galerici, yaralandı