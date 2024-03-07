Kocaeli'de iki motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Mustafa Paşa Mahallesi İbrahimağa Caddesinde, Z.E. idaresindeki 41 MA 6075 plakalı üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile T.E.A. yönetimindeki 16 ATT 089 plakalı motosiklet çarpıştı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde, üç tekerlekli elektrikli motosiklet ile motosikletin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

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