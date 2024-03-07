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        İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan oto galerici, yaralandı

        KOCAELİ'nin Körfez ilçesindeki bir oto galeriye yaya olarak, başlarında motosiklet kaskıyla gelen 2 kişi, tabanca ile iş yeri sahibi Yaşar Zaman'ı (26) bacağından vurdu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 14:48 Güncelleme: 07.03.2024 - 14:50
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        İş yerinde silahlı saldırıya uğrayan oto galerici, yaralandı
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        KOCAELİ’nin Körfez ilçesindeki bir oto galeriye yaya olarak, başlarında motosiklet kaskıyla gelen 2 kişi, tabanca ile iş yeri sahibi Yaşar Zaman’ı (26) bacağından vurdu. Galeride çalışan bir kişinin tabanca ile kaçan saldırganlara ateş etmesi üzerine çatışma yaşandı.

        Olay, saat 11.30 sıralarında Körfez ilçesi Esentepe Mahallesi Çenedağ Caddesi’nde meydana geldi. Caddedeki bir oto galeriye yaya olarak, başlarında motosiklet kaskı ile gelen 2 kişi, galeri sahibi Yaşar Zaman’ı tabanca ile bacağından vurarak yaraladı. Saldırganlar kaçarken galeride çalışan S.K. de arkalarından kendi tabancası ile ateş edince kısa süreli çatışma yaşandı. Yaralanan Yaşar Zaman, çevredeki bir esnafın otomobili ile Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

        MERMİ EVİN SALONUNA İSABET ETTİ

        Çatışma sırasında ateşlenen mermilerden biri 3 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairenin salon camına isabet etti. Evin salonuna giren mermi, soba borusunu delerek duvara isabet etti.

        İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Bölgede olay yeri inceleme çalışması yapan polis ekipleri, 14 mermi kovanı tespit etti. Polis, kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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