Güney Koreli girişimci kadın, ailesiyle yerleştiği Kocaeli'de keçi çiftliği kurdu

ŞAHİN OKTAY - Güney Koreli kadın girişimci Jonghee Son, ailesiyle yerleştiği Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde keçi çiftliği kurdu.

Ürdünlü eşi ve 2 çocuğuyla bir süre önce Türkiye'ye yerleşen Son, tarım ve hayvancılık sektöründe yatırım yapmaya karar verdi. Doğası ve insanından etkilendiği Kandıra'da 22 dönümlük arsa alarak yaklaşık 600 Saanen keçisinin bulunduğu çiftlik kurdu.

Kırsal Sinanlıbilallı Mahallesi'ndeki çiftlikte test aşamasında keçi sütü ve peyniri üreten ve hayvanların her türlü bakımıyla da ilgilenen Son, marka tescil ve lisanslama işlemlerinin tamamlanmasının ardından ürünlerini zincir marketlere, otel ve restoranlara satmayı planlıyor.

Keçilerin bakımıyla yakından ilgilenen Jonghee Son, kadınların tarım ve hayvancılık alanında daha fazla yer alması gerektiğine inanıyor.

- Gördüğü sıcak ilgiden sonra Türkiye'ye yerleşme kararı aldı

Jonghee Son, AA muhabirine, Güney Kore'de doğup büyüdüğünü, üniversiteden mezun olduktan sonra çıktığı yurt dışında Ürdünlü Khalil Almasaeid ile evlendiğini anlattı.

Ürdün'de yaşadıkları dönemde her yaz tatilinde Türkiye'ye seyahat ettiklerini, yer bakma amacıyla arabayla gezip kamp yaptıklarını aktaran Son, gittikleri her yerde çok iyi karşılandıklarını ve sevildiklerini dile getirdi.

Son, gördükleri ilginin de etkisiyle tarım ve hayvancılık yapmak için Türkiye'ye yerleşmeye karar verdiklerini belirterek, "Türkiye tarıma ve hayvancılığa uygun çok geniş araziye sahip. Bu yüzden burasının mükemmel yer olduğunu ve mükemmel karar verdiğimizi düşünüyorum." diye konuştu.

İki çocuğundan birinin hukuk eğitimi aldığını ve diğerinin de psikoloji bölümü okuduğunu aktaran Son, hali hazırda Ürdün'de turizm işletmesi bulunduğunu fakat oradaki işlerini buradan da takip edebildiğini anlattı.

- "Kandıra'yı seçmemizde ilk faktör insanların çok iyi olması"

Jonghee Son, çiftlik kurmak için Kandıra'yı tercih etmelerinde ilk önemli faktörün insanları olduğuna işaret ederek, "Sonuçta çevremizde güzel bir mahalleye ihtiyacımız var. İkinci olarak da büyük şehirlerle çevriliyiz. İstanbul yaklaşık 1,5 saatlik sürüş mesafesinde. İzmit'e artık arabayla sadece 20 dakika sürüyor çünkü yeni yol yapıldı. Bir de Sakarya, Sapanca var. Her yer çok yakın. Yani burası mükemmel bir yerdi. Kandıra'yı seçtiğimiz için asla pişman değiliz." şeklinde konuştu.

Koreli olarak uzun süre Ürdün'de yaşadığı için bir kültüre uyum sağlamanın kendisi için çok kolay olduğunu vurgulayan Son, Türk kültürünü de çok iyi tanıdığını, özellikle Türk dizilerini izlediğinde aynı duygu atmosferini yaşayabildiğini söyledi.

Son, çiftlikteki evde bakıcıların kaldığını, aile üyelerinin ise Kandıra'da yaşadığını aktararak, şöyle devam etti:

"Gittiğim her yerde bana çok iyi davranan insanlar tarafından karşılanıyorum. Bana 'Nerelisin?' diyorlar. Koreli olmamı beklemedikleri için sürekli 'Özbekistanlı mısın?' diyorlar. 'Hayır ben Koreliyim' deyince çok şaşırıyorlar. Kore filmleri, Koreli şarkıcıların isimleri hakkında konuşmaya başlıyorlar. Benimle tanıştıklarına çok mutlu oluyorlar. Çok iyi ilişkiler kurdum, gerçekten mutluyum. Nereye gitsem bana gülümsüyorlar, ilişkimiz çok iyi."

- "Türkiye'nin yatırım altyapısı çok iyi"

Salgın sürecinde çiftliğin inşasının aksadığını, eksik kısımların bitmesi için biraz daha zamana ihtiyaçlarının bulunduğundan bahseden Son, küçükbaş hayvan yetiştiriciliğine 250 keçiyle başladıklarını, Saanen ırkının süt kalitesi ve miktarı bakımından verimli olduğunu anlattı.

Jonghee Son, süt ve salamura peynir üretiminde test aşamasında olduklarını ve ürünlerini zincir marketlere, otel ve restoranlara satabileceklerini aktararak, modern ekipmanlar alarak ürün çeşitliliğini artırmayı hedeflediklerini kaydetti.

Kadınların rahatlıkla hayvancılık yapabileceklerine işaret eden Son, "Fırsat bulurlarsa hayvancılığa daha fazla katılmaları gerektiğini düşünüyorum. Günümüzde her makinenin çalıştırılması kolay. Yani kadın traktörü çok rahat kullanabiliyor. Kadınlar pek çok şeyi yapabilirler. Bu yüzden tarıma ve hayvancılığa daha fazla katılmalarını tavsiye ediyorum. Harika işler yapabilirler." ifadesini kullandı.

Jonghee Son, Türkiye'nin doğal kaynaklarının çok zengin ve yatırım altyapısının çok iyi olduğuna işaret ederek, yabancı kadın ve erkek yatırımcılara kendilerine katılma tavsiyesinde bulundu.