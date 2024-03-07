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        Kocaeli'de çıkan yangında ev hasar gördü

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 08:44 Güncelleme: 07.03.2024 - 08:46
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        Kocaeli'de çıkan yangında ev hasar gördü
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde apartman dairesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Hürriyet Mahallesi 2066. Sokak'taki apartmanın giriş katında bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Kundaklama sonucu çıkarıldığı iddia edilen yangını söndüren ekipler, soğutma çalışması yaptı.

        Yangın nedeniyle sinir krizi geçiren ev sahipleri E.Ö. ile K.Ö, ambulansla tedbir amaçlı Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Dairede hasara neden olan yangınla ilgili soruşturma sürüyor.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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