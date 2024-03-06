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        Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 13:24 Güncelleme: 06.03.2024 - 13:26
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        Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.

        1202/1 Sokak'ta O.B. yönetimindeki 34 ANS 049 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Ehliyetsiz motosiklet kullandığı tespit edilen sürücüye, para cezası uygulandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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