Kocaeli'de devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde devrilen motosikletin sürücüsü yaralandı.
1202/1 Sokak'ta O.B. yönetimindeki 34 ANS 049 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ehliyetsiz motosiklet kullandığı tespit edilen sürücüye, para cezası uygulandığı öğrenildi.
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