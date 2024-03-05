Depremde zarar gören araçların bilgilerini kopyalayan dolandırıcılar yakalandı

KOCAELİ'de yurtdışından kaçak getirilen araçlara Kahramanmaraş merkezli depremlerde zarar gören araçların bilgilerini kopyalayıp, sahte bilgilerle piyasaya sürerek dolandırıcılık yapan 5 şüpheli gözaltına aldı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, yurtdışından kaçak olarak getirilen araçlara Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören araçların motor ve şasi numaralarını kopyalayarak piyasaya süren bir çeteyi tespit etti. Çeteyi takibe alan ekipler, Türkiye'ye kaçak olarak sokulan ve gümrükte 5 milyon TL'lik vergi kaybına sebep olan 18 aracı belirleyerek, el koydu. Piyasa değeri yaklaşık 15 milyon TL olan araçların satışını yaptığı tespit edilen M.D., Ü.A., M.Ç., R.H.A. ve Y.Ç. isimli şüphelilerin kimlikleri belirlendi. Şüphelilerin Kocaeli ve İstanbul'daki adreslerine 2 Mart günü eş zamanlı operasyon yapan polis ekipleri, 5 şüpheliyi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri bugün tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden M.D., çıkarıldığı mahkemece Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet, resmi belgede sahtecilik ve nitelikli dolandırıcılık suçlamalarıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ü.A., M.Ç., R.H.A. ve Y.Ç. ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.