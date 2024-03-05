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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de seçim beyannamesi programında konuştu:

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye'de ve dünyada sosyal belediyecilik denildi mi akla AK Parti gelir. Birileri laf yapar bizse icraat ortaya koyarız. 1994'te Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu eser siyaseti, sosyal belediyecilik anlayışı, AK Parti'nin bugünlere gelmesindeki temel taşıdır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 21:55 Güncelleme: 05.03.2024 - 22:11
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de seçim beyannamesi programında konuştu:
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, "Türkiye'de ve dünyada sosyal belediyecilik denildi mi akla AK Parti gelir. Birileri laf yapar bizse icraat ortaya koyarız. 1994'te Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu eser siyaseti, sosyal belediyecilik anlayışı, AK Parti'nin bugünlere gelmesindeki temel taşıdır." dedi.

        AK Parti Kocaeli İl Teşkilatınca Dilovası Belediyesi Ercan Dalkılıç Kültür Merkezi'nde yapılan "31 Mart Seçim Beyannamesi" programına katılan Kaya, AK Parti demenin, eser ve hizmet siyaseti demek olduğunu söyledi.

        Kaya, kadın siyasetçilerin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde büyük emeğinin olacağını belirterek, "1994'te Sayın Cumhurbaşkanımızın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu günden bu yana hep arkasında olan kadın kollarımız var. Cumhurbaşkanımız hep, 'Siyasi hayatımda en büyük desteği hanım kardeşlerimden gördüm.' diyor. İnşallah Dilovası'nda da 31 Mart zaferinde bu hanım kardeşlerimizin emeği olacağına yürekten inanıyorum." diye konuştu.

        AK Parti'nin sosyal belediyecilik yaptığını anlatan Kaya, şöyle devam etti:

        "Türkiye'de ve dünyada sosyal belediyecilik denildi mi akla AK Parti gelir. Birileri laf yapar bizse icraat ortaya koyarız. 1994'te Cumhurbaşkanımızın ortaya koyduğu eser siyaseti, sosyal belediyecilik anlayışı, AK Parti'nin bugünlere gelmesindeki temel taşıdır. Yani yerel yönetimler asıl başarıyı yakaladığımız, partimizin kurulmasına vesile olan başarı hikayemizin başlangıcıdır."

        Kaya, Kocaeli'de de sosyal belediyeciliğin çok güzel örneklerinin bulunduğunu aktararak, kadınlara yönelik beslenme, sağlık ve psikososyal destek gibi hizmetlerin verildiğini kaydetti.

        - "Milletimizin her bir ferdine ulaşmak için çalışıyoruz"

        Gelecek dönemde de çok güzel projelere imza atılacağını vurgulayan Kaya, konuşmasını şöyle sürdürdü:

        "Önümüzdeki dönemde de çok güzel projelere imza atılacak. Biz 7'den 70'e, Türk'üyle, Kürt'üyle, Laz'ıyla, Çerkez'iyle milletimizin her bir ferdine ulaşmak için çalışıyoruz. Gecesini gündüzüne katan, gerçekten bu millete hizmeti şeref kabul eden, milletimize hizmetkar olma anlayışıyla çalışan kadrolarla yürüyoruz. Bu kadroların Dilovası'nda her bir vatandaşımıza ulaşacağına yürekten inanıyorum. Allah'ın izniyle Dilovası tarih yazacak."

        Dilovası Belediye Başkan adayı Ramazan Ömeroğlu da seçilmesi halinde hayata geçireceği projeleri anlattı.

        Programa, AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP Bölge Koordinatörü Metehan Küpçü, teşkilat üyeleri ve partililer katıldı.

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