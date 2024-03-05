Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri

        Kocaeli'de şubat ayında çeşitli suçlardan aranan 241 kişi yakalandı

        Kocaeli'de geçen ay çeşitli suçlardan aranan 241 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 17:52 Güncelleme: 05.03.2024 - 17:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaeli'de şubat ayında çeşitli suçlardan aranan 241 kişi yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kocaeli'de geçen ay çeşitli suçlardan aranan 241 kişi yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca haklarında arama kararı bulunan kişilerin yakalanmasına yönelik huzur ve güven uygulamaları ile yol kontrolleri gerçekleştirildi.

        Bu kapsamda şubat ayında çeşitli suçlardan aranan 241 şüpheli yakalandı.

        Şüpheliler hakkında adli ve idari işlemler yapıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Malta'da canice öldürülen Pelin Kaya davasında karar!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Yurda çevrilen evin kiracısına gözaltı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        ABD'de başkanlık yarışında "Süper Salı"
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        İşte Bitcoin'i yükselten 3 neden!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        MOSSAD operasyonundan yeni detaylar!
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        Askeri helikopter zorunlu iniş yaptı
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        İstanbul'da vahşet! Yeni doğan bebeği 1. kattan attılar!
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Ayasofya Camii'nin elektriği Kilis'ten
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Yazar Eylem Tok, ölümlü kazaya yol açan oğlunu yurt dışına kaçırdı!
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Hakaret mücadelesinde zafer
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        Süper Lig'de 28. haftanın panoraması!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        TEM'de 5 kişinin öldüğü kazada kahreden ayrıntı!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Fenerbahçe'de Avrupa 11'i netleşiyor!
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        Dünyanın en iyi tatlıları açıklandı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        İkramiyeler ne zaman yatacak? Bakan açıkladı
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        Çatalhöyük'te tarihi keşif!
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        'Kapıda' kalan Çinli yurt dışına satıldı
        Okulun tek öğrencisi!
        Okulun tek öğrencisi!
        Dinlemeye var izlemeye yok
        Dinlemeye var izlemeye yok

        Benzer Haberler

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de öğrenci ve kadınlarla bul...
        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, Kocaeli'de öğrenci ve kadınlarla bul...
        Davulcunun vurduğu muhtar: Başka mahallede ikamet ettiği için ramazanda çal...
        Davulcunun vurduğu muhtar: Başka mahallede ikamet ettiği için ramazanda çal...
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi
        İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları Kocaeli'de protesto edildi
        Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
        Öğrenci yurdunda çıkan yangın söndürüldü
        Karamürsel Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü
        Karamürsel Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü
        Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, projelerini anlattı
        Çayırova Belediye Başkanı Çiftçi, projelerini anlattı