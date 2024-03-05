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        Karamürsel Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü

        Cumhur İttifakı'nın AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 13:06 Güncelleme: 05.03.2024 - 13:08
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        Karamürsel Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü
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        Cumhur İttifakı'nın AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, seçim çalışmaları kapsamında mahalleleri ziyaret etmeye devam ediyor.

        İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Suludere Mahallesi'ni ziyaret eden Çetinkaya, vatandaşlara projelerini ve hedeflerini anlattı.

        Yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu belirten Çetinkaya, "Mahalle meydanına gelerek beni ve ekibimi karşıladığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Belediye başkan adayı kardeşiniz olarak karşınızdayım ve desteğinizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

        Çetinkaya, daha sonra mahalle sakinlerinin taleplerini dinledi.

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