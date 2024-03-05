Karamürsel Belediye Başkan adayı Çetinkaya, seçim ziyaretlerini sürdürdü

Yoğun ilgiden mutluluk duyduğunu belirten Çetinkaya, "Mahalle meydanına gelerek beni ve ekibimi karşıladığınız için hepinize tek tek teşekkür ederim. Belediye başkan adayı kardeşiniz olarak karşınızdayım ve desteğinizi istiyorum." ifadelerini kullandı.

İlçe merkezine 10 kilometre uzaklıktaki Suludere Mahallesi'ni ziyaret eden Çetinkaya, vatandaşlara projelerini ve hedeflerini anlattı.

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