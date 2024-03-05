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        Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattının yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı

        Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 10:56 Güncelleme: 05.03.2024 - 11:04
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        Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattının yapım çalışmalarında sona yaklaşıldı
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        Kocaeli'de Gebze OSB-Darıca Sahil metro hattında çalışmaların yüzde 80'i tamamlandı.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2018 yılında projesi hazırlanarak yapımına başlanan, ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına devredilen metro hattında çalışmalar devam ediyor.

        Gebze bölgesinin trafik yükünü azaltması hedeflenen metro hattında seyahat süresi 40 dakika olacak, günde 330 bin yolcuya hizmet verilecek.

        Test sürüşü geçen yıl aralık ayında gerçekleştirilen ve çalışmalarda genel ilerlemenin yüzde 80'e ulaştığı projede, istasyon betonarmesi ve ince işleri devam ediyor.

        Çift hat olarak toplam hat uzunluğu 30,8 kilometre olacak metronun, Gebze Gar İstasyonu, Marmaray Aktarması Adliye İstasyonu ve Sabiha Gökçen metrosu ile entegrasyonu bulunacak.

        Öte yandan GoA4 sürücüsüz ve yüzde 63 yerli üretim olan araçların imalatları tamamlandı. Taşıma kapasitesi 1080 olan araçların hızı 90 kilometreye kadar çıkabilecek.

        Metro araçlarının ray üstü teslimatı yapılırken, dinamik tip test çalışmaları ise sürüyor.

        Galeri
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        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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