Kocaeli'de erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın söndürüldü
Kocaeli'de erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kocaeli'de erkek öğrenci yurdunun çatı katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Çayırova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Namık Kemal Caddesi'ndeki özel erkek öğrenci yurdunun çatı katında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Dumanları fark edenlerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
Ekiplerin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucu söndürülen yangın, hasara neden oldu.
Bu arada, yangın sırasında yurtta kalan öğrencilerin okulda olduğu öğrenildi.
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.