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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı

        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.03.2024 - 09:52 Güncelleme: 05.03.2024 - 09:52
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        Kocaeli'de uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
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        Kocaeli'nin Gebze ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, uyuşturucu suçlarıyla mücadele kapsamında Gebze'de operasyon gerçekleştirildi.

        Operasyonda uyuşturucu madde imalatı ve ticareti yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı, 1 kilogram bonzai ele geçirildi.

        Şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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