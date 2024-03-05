'Kanalizasyon akıyor' kavgasında 1 kişi silahla, 3 kişi de darbedilerek yaralandı

KOCAELİ'nin Çayırova ilçesinde sokakta akan kanalizasyon nedeniyle çıkan tartışmada Yunus Narin (17), Davut K.'nın (52) tabancasından çıkan kurşunla bacağından vuruldu. Aile bireylerinin de karıştığı kavgada 3 kişi de tekme ve yumduk darbeleriyle yaralandı.

Olay, saat 22.00 sıralarında Çayırova ilçesi İnönü Mahallesi 150'inci Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre kanalizasyonun sokakta açıkta akması nedeniyle Davut K. ile Yunus Narin, arasında tartışma yaşandı. Taraflar arasındaki tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine sesleri duyan aileler de olay yerine geldi. Kavga sırasında Davut K., yanında bulunan tabanca ile Yunus Narin'e ateş etti. Narin, bacağına isabet eden kurşunla, 3 kişi ise darp sonucu yaralandı.

OLAY YERİNDE GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonrası ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Davut K. ise olayda kullandığı tabanca ile birlikte gözaltına alındı. Soruşturma sürüyor.