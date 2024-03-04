DSP Genel Başkanı Aksakal: 2024 Seçimleri'nde, 2023 Seçimleri'nin rövanşını almak üzere bir kurgu yapıldı

DEMOKRATİK Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, muhalefete eleştirdi, “O masalarda bölücülerle kendilerini dinci olarak tanımlayan siyasi partileri, kendilerini Atatürkçü tanımlayan siyasi partiler, kendilerini liberal olarak tanımlayan siyasi partiler nasıl olduysa bir araya getirildi. Bunu başaramadılar ama 2024 Seçimleri’nde, 2023 Seçimleri’nin rövanşını almak üzere bir kurgu yapıldığını bilmenizi isterim” dedi.

Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Önder Aksakal, bugün İzmit’te partisinin belediye başkan adaylarının tanıtım toplantısına katıldı. Parti yöneticileri ve dernek başkanlarının katıldığı programda konuşan Aksakal, “Darbelerle artık Türkiye'de yönetimleri değiştiremeyeceğini anlayan bu küresel sistem, bugünkü Amerikan Başkanı'nın, Amerikan seçimleri yapılmadan evvel yani kendisi başkan olmadan 1 yıl öncesinden ortaya koyduğu, ‘Bundan sonra askeri darbelerle değil muhalefeti destekleyerek Türkiye’de iktidarı değiştirmemiz gerekiyor’ stratejisi üzerine 2023 Seçimleri sürecine gittik” ifadelerini kullandı.

‘KAHROLSUN EMPERYALİZM DİYENLER 2023 SEÇİMLERİ’NDE AMERİKA İLE BİRLİKTE YOL YÜRÜDÜLER’

“Her defasında söylüyorum tek amaç vardı” diyen Aksakal, “O amaç, sözde Kürdistan'ı kurmaktı; sözde yeni bir uydu devlet yaratıp Büyük İsrail Projesi’nin önünü açmaktı. Bunun için belki birçok kardeşimiz geçtiğimiz seçimlerde bu ittifak yapılanmaları içerisinde Millet İttifakı'na oy vermiş olabilir. Onların oyları her zaman saygındır, düşüncelerine asla ve asla herhangi bir eleştiri noktasında yaklaşmak istemem ama bir tespiti hep beraber yapmak durumundayız. Siyaset, sol ve sağ üzerine kurgulanmıştır. Emek ve sermaye değerleri üzerine kurgulanmıştır. Bu ayıp değildir. Öncelikle bizi bundan uzaklaştırmak istediler. Hani ‘Sağ mı kaldı, sol mu kaldı’ falan diyerek. Daha sonra özünde antiemperyalist olması gereken sol siyaset, ne acıdır ki emperyalizmin bir numaralı yürütücüsü, öncüsü, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve PKK, FETÖ terör örgütünün elebaşlarının işaret ettiği cumhurbaşkanı adayının etrafında toplandılar. Bu Türkiye siyaseti açısından hakikaten tarihsel bir öneme haizdir. Çok ciddi olarak değerlendirilmesi ve irdelenmesi gereken bir husustur. Yani ‘Kahrolsun emperyalizm’ diyenler 2023 Seçimleri’nde Amerika'yla birlikte yol yürüdüler. Demokratik Sol Parti olarak biz bu yanlışa düşmedik. İlkelerimizden, duruşumuzdan, programımızdan, politikalarımızdan, söylemlerimizden asla ve asla taviz vermeden devletimizin yanında yer aldık. Bugün partimizi bütün bu engellemelere ve bu sıkıntıları bize yaşatmalarına rağmen yeniden parlamentoda temsil edilir hale getirdik. Bu çok kolay bir süreç değildi” dedi.

‘NASIL OLDUYSA BİR ARAYA GETİRİLDİ’

“Bu seçimlerin önemi nedir?” şeklinde soru yönelten Aksakal, “2023 Seçimleri öncesinde Türkiye'de, o sivil yapılanmayla iktidarları değiştirme girişiminin sağlanması üzerine masalar kuruldu. O masalarda bölücülerle, kendilerini dinci olarak tanımlayan siyasi partiler, kendilerini Atatürkçü tanımlayan siyasi partiler, kendilerini liberal olarak tanımlayan siyasi partiler nasıl olduysa bir araya getirildi. Bunu başaramadılar ama 2024 Seçimleri’nde, 2023 Seçimleri’nin rövanşını almak üzere bir kurgu yapıldığını bilmenizi isterim. Yani yerel seçimlerde o başarıyı tekrar elde etmeye çalışan, bunu destekleyen bir küresel sistem var. Biz Demokratik Sol Parti olarak 81 ilde kendi adaylarımızı toplumun seçeneği olarak sunuyoruz” diye konuştu.

‘ANA MUHALEFET PARTİSİ BİZİM GÖZÜMÜZDE 32 YILLIK PARTİ’

Cumhuriyet Halk Partisi’ne de eleştirilerde bulunan Aksakal, “Bir ana muhalefet partisi var, evlere şenlik. Her ne kadar ‘100 yıllık parti’ deseler de bizim nezdimizde 32 yıllık partidir; 92 yılında kurulmuştur ama 32 senede 1 kere iktidar ortağı bile olamamıştır. Bunu herkesin görmesi gerekiyor. Demokratik Sol Parti 85 yılında kurulmuş, 2002’ye kadar 3 defa devleti yönetmiş ve bugün, o yaptıklarıyla hala ayaktadır” ifadelerine yer verdi.