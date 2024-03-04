Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

Deniz Mahallesi Liman Yolu'nda seyreden Ahmet Arda (60) idaresindeki 41 ARY 224 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

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