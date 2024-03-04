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        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü

        Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 23:08 Güncelleme: 04.03.2024 - 23:08
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        Kocaeli'de tırla çarpışan motosikletin sürücüsü öldü
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        Kocaeli'nin Derince ilçesinde tırla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

        Deniz Mahallesi Liman Yolu'nda seyreden Ahmet Arda (60) idaresindeki 41 ARY 224 plakalı motosiklet, sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen tırla çarpıştı.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde, Ahmet Arda'nın kaza yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

        Tır sürücüsü gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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