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        KOCAELİ Kocaeli'de limandaki atık tankında patlama

        KOCAELİ'ninDerince ilçesindeki özel limanda, atık tankında patlama oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 14:35 Güncelleme: 04.03.2024 - 14:40
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        KOCAELİ Kocaeli'de limandaki atık tankında patlama
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        KOCAELİ'ninDerince ilçesindeki özel limanda, atık tankında patlama oldu. Patlama sonrası çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Derince ilçesindeki özel bir liman içerisindeki atık tankında, saat 10.30 sıralarında patlama meydana geldi. Patlama sonrası yangın çıktı. İhbarla limana polis, itfaiye, AFAD ve acil sağlık ekipleri geldi. Küçük çaplı olduğu anlaşılan yangın, itfaiye ekiplerince büyümeden söndürüldü.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, "Derince ilçemizde bulunan liman çevresindeki atık tankında küçük çaplı bir patlama meydana gelmiştir. Olayla ilgili bilgi sahibi olunur olunmaz Vali Seddar Yavuz'un talimatları doğrultusunda olay mahalline AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçleri yönlendirilmiştir. İlgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlanmıştır. Herhangi bir yaralanma olmamakla birlikte, meydana gelen olayla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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