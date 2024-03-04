Kocaeli'de atık tankında küçük çaplı patlama

Açıklamada, herhangi bir yaralanmanın yaşanmadığı olayla ilgili inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Vali Seddar Yavuz’un talimatları doğrultusunda AFAD, itfaiye, sağlık ve güvenlik güçlerinin olay yerine yönlendirildiği aktarılan açıklamada, "İlgili birimlerimizce gerekli güvenlik tedbirleri alındıktan sonra soğutma çalışmalarına başlanmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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