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        Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan firari hükümlü yakalandı

        Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 10:13 Güncelleme: 04.03.2024 - 10:13
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        Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan firari hükümlü yakalandı
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        Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.Ç'yi (39) yakaladı.

        Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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