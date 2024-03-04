Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden aranan firari hükümlü yakalandı
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Kocaeli'de uyuşturucu ticaretinden hakkında 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama" suçundan hakkında 20 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası bulunan N.Ç'yi (39) yakaladı.
Hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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