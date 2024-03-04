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        Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı

        İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde giden TIR'ın altına girerek yaklaşık 30 metre sürüklendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 03:22 Güncelleme: 04.03.2024 - 03:25
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        Otomobil, TIR'ın altına girdi: 1 ölü, 2 yaralı
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        İZMİT'te, TEM Otoyolu'nda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, önünde giden TIR’ın altına girerek yaklaşık 30 metre sürüklendi. Kazada tavanı açılan ve içerisinde boş içki şişeleri bulunan otomobildeki 1 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

        Kaza gece yarısı TEM Otoyolu İzmit ilçesi Gültepe Dinlenme Tesisleri mevkisinde meydana geldi. İstanbul yönünde seyir halinde olan Orkun Uslu yönetimindeki SIG X 8181 Almanya plakalı otomobil, aynı yönde giden Muhammet Akbaş idaresindeki 15 ACS 136 plakalı TIR’a çarptı. Çarpmanın etkisiyle TIR’ın altına giren otomobil yaklaşık 30 metre sürüklendi. Otomobilin demir yığını haline dönüştüğü kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, tavanı yırtılarak açılan otomobilde bulunan sürücü Uslu ile yolcular Serdar Küçük ve arka koltukta oturan Salih Çil’i sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Küçük’ün yaşamını yitirdiği belirlenirken, yaralanan Uslu ile Çil, ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı. Küçük’ün cenazesi ise otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Kaza nedeniyle otoyolun İstanbul yönünde bir şerit trafiğe kapanırken, araç geçişleri kontrollü olarak sağlandı. Polis ekipleri kullanılamaz hale gelen otomobil üzerinde inceleme yaptı. Ekiplerin çalışmalarında, araç içerisinde boş içki şişeleri buldu. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yola saçılan cam ve araç parçaları temizlendi. Kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından otoyolda trafik akışı normale döndü.

        Polis ekipleri, TIR sürücüsü Muhammet Akbaş’ı ifadesini almak üzere karakola götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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