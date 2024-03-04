Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Alanya'da refüjü aşan otomobil 2 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

        Alanya'da refüjü aşan otomobil 2 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı

        Alanya'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, refüje çarptıktan sonra karşı şeritte seyir halinde olan otomobil ve hafif ticari araca çarptı. Korkunç kazada 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.03.2024 - 02:52 Güncelleme: 04.03.2024 - 02:53
        ABONE OL
        ABONE OL
        Refüjü aşan otomobil 2 araca çarptı: 2 ölü, 3 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobilin, iki araca çarpması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

        REFÜJÜ AŞIP KARŞI ŞERİDE GEÇTİ

        Oğuzhan Yılmaz yönetimindeki otomobil, Hacet Mahallesi D-400 karayolunda önce refüje, ardından karşı şeritte seyir halindeki H.Ç'nin kullandığı otomobil ile B.S'nin idaresindeki hafif ticari araca çarptı.

        Kazada sürücüler Yılmaz ve H.Ç. ile otomobillerde bulunan Buse K., T.Ç. ve M.Ç. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        YARALILARDAN 2'Sİ HASTANEDE ÖLDÜ

        AA'nın haberine göre; hastaneye kaldırılan yaralılardan Oğuzhan Yılmaz (22) ve Buse K. (19), müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        KAZA ANI KAMERAYA YANSIDI

        Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, otomobilin refüje çarptıktan sonra, karşı şeride geçerek diğer iki araca çarpması yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Son dakika haberler
        #Antalya
        #alanya
        #haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Dolmabahçe Aslanı!
        Dolmabahçe Aslanı!
        Nevşehir'de can pazarı! 3 ölü, 6 yaralı
        Nevşehir'de can pazarı! 3 ölü, 6 yaralı
        Derbide penaltı tartışması!
        Derbide penaltı tartışması!
        İsrail Gazze'de toplu mezarlığı bombaladı
        İsrail Gazze'de toplu mezarlığı bombaladı
        Dev maçta neler yaşandı?
        Dev maçta neler yaşandı?
        Almanya, Rusya'yı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçladı
        Almanya, Rusya'yı "hibrit saldırı" gerçekleştirmekle suçladı
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Galatasaray'dan bir ilk...
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Hindistan'da korkunç saldırı: Kadına 7 kişi cinsel saldırıda bulundu!
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Santos'tan penaltı isyanı!
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Gizemli sevgilisi ortaya çıktı
        Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu
        Apartman boşluğuna düştü! Yanmaktan saniyelerle kurtuldu
        "Futbol adına bir şey yok"
        "Futbol adına bir şey yok"
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Rusya petrol üretim ve ihracatında kısıntıya gidecek
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Tartışma kavgaya dönüştü, eniştesini öldürdü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Muğla'da
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        Lüks cip emniyet şeridinde dehşet saçtı!
        İspanya'da hakem faciası!
        İspanya'da hakem faciası!
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        NYT yazdı: Yardım konvoyunu İsrail organize etti
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!
        Dedesinin altınlarını sevgilisine çaldırttı!