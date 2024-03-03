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        Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı

        Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 22:16 Güncelleme: 03.03.2024 - 22:16
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        Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası Kocaeli'de yapıldı
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        Artistik Buz Pateni Ümitler Türkiye Şampiyonası, Kocaeli'de gerçekleştirildi.

        Türkiye Buz Pateni Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Olimpik Buz Sporları Salonu'ndaki şampiyonada 163 sporcu mücadele etti.

        Organizasyonda kategorilerinde ilk üç sırayı alan sporcular sırasıyla şöyle:

        A Kızlar: İpek Kara, İpek Ezgi Özoğlu, Derin Ergün

        A Erkekler: Ateş Ahıskal, Uras Baytar, Atlas Baydurak

        B Kızlar: Doğa Güner, Masal Burgu, Alisa Sirer

        B Erkekler: Kaan Sanal, Tiber Sirer, Mehmet Kağan Özer

        C1 Kızlar: Zeynep Kahraman, Zeynep Ayşin Yıldız, Peri Ertürk

        C1 Erkekler: Doruk Ege Kömürlü, Ahmet Onur Eliaçık, Sarp Berk Ergün

        C2 Kızlar: Ela Valeri Aksulu, Mira Deniz Koçer, Gökçen İnci Yorulmaz

        C2 Erkekler: Ateş Şen, Alparslan Kerem Kuş, Ahmet Arslan

        D1 Kızlar: Mira Bade Olca, İpek Bilgin, Duru Yazar

        D1 Erkekler: Aleksnadr Vesely, Ali Kocaman, Mert Civan Ulgensoy

        D2 Kızlar: Lila Irmak Ateşalp, Alya Beyaz, Alsu Nur Çakılmaz

        D2 Erkekler: Tuna Ertürk, Atlas Yankı Turan, Çınar Asaf Özyılmaz

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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