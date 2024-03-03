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        Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan adayı Çetinkaya, projelerini anlattı

        Cumhur İttifakı'nın AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, seçilmesi halinde vadettiği projelerini anlattı, belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.03.2024 - 12:20 Güncelleme: 03.03.2024 - 12:28
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        Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Başkan adayı Çetinkaya, projelerini anlattı
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        Cumhur İttifakı'nın AK Parti Karamürsel Belediye Başkan adayı Mesut Çetinkaya, seçilmesi halinde vadettiği projelerini anlattı, belediye meclis üyesi adaylarını tanıttı.

        Karamürsel Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Karamürsel Belediye Başkanı İsmail Yıldırım, AK Parti Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) üyeleri İlyas Şeker, Davut Coşkun Şiviloğlu, Serpil Yılmaz, AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, MHP İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş, BBP İl Başkanı Kaan Şengül, BBP İl Koordinatörü Metehan Küpçü, teşkilat mensupları ve partililer katıldı.

        Başkan Büyükakın, Mesut Çetinkaya'nın Karamürsel Belediye Başkanı seçilmesi halinde uyumlu şekilde çalışacaklarını belirterek, projeleri birlikte çalışıp hayata geçireceklerini söyledi.

        Karamürsel Belediye Başkan adayı Çetinkaya da projeleri hazırlarken ilçedeki sorunları göz önünde bulundurduklarını kaydetti.

        Çetinkaya, ilçe için var gücüyle çalışacağını vurgulayarak, "Kimsesizlerin kimsesi olan bir belediye başkanı olacağım. Karamürsel'de tüm evlerde huzur olmasını istiyoruz. Tüm önceliğimiz, insanın huzuru olacak." dedi.

        Seçilmesi halinde tüm Karamürsellilerin belediye başkanı olacağına işaret eden Çetinkaya, seçim beyannamesinde bulunan "Eski Terminal Alanı, Hükümet Konağı, Emniyet Müdürlüğü, Adalet Sarayı, Denizcilik Müzesi, Er Meydanı, Sporcu Gençlik ve Eğitim Merkezleri, Gençlik Merkezi ve Etüt Kütüphaneleri, Gençlik Kampı, Karavan Parkı, Yeni Otoparklar, Emekli Kıraathanesi, Karabali Hamamı Kitap Kafe, Halk Eğitim Merkezi, Mahalle Konakları, Çok Amaçlı Salonlar, Kordon Sahil Projeleri, Kültürel ve Sanatsal Aktivite Merkezi, Kent Kültürü ve Tarihi Sergi Alanları, El Sanatları Sokağı, İhtiyaç Noktası, Ücretsiz Wi-Fi Noktaları, Konuk Evi, Kızılay Hizmet Binası, Doğa Turizmi, Mesire Alanları ve Eğlence Parkurları, Kırsal Mahallelere Doğalgaz, Karapınar Caddesi, İhsaniye Barajı HES, Kadın Aile ve Destekleri, Geleneksel Oyun Sokakları, Kompost ve Sokak Hayvanlarına Mama Üretim Tesisi, Güvenlikli Karamürsel" projelerini anlattı.

        Çetinkaya, daha sonra Ahmet Utaş, Nurettin Altun, Yunus Eyüp, Recep Demirel, Hatice Akkaya, Ahmet Pehlivan, Burhan Gülbaş, Hasan Olgun, Erdin Bilgiç, Murat Yasin Taşkan, Sibel Kahya, Enes Bilici, Şaban Çatar, Mehmet Kaya Aktaş, Feridun Erturan, Kerem Taştan, Süleyman Selim Yavuzer, Ziya Okur, Kürşat Dinçer Kazan, Ahmet Enes Ekin, Ömer Yıldız, Serhat Öztürk, Rıfat Yıldız, Ahmet Alpözer, Enes Özarslan'dan oluşan Cumhur İttifakı Karamürsel Belediye Meclis Üyesi adaylarını tanıttı.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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