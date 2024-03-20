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        Otomobilde husumetlisini öldüren şüpheli, adliyede

        KOCAELİ'nin Dilovası ilçesinde husumetlisi Emre Taşdemir'i (43) otomobilinde tabancayla vurup öldüren Ümit Yaman (29) adliyeye sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.03.2024 - 14:09 Güncelleme: 20.03.2024 - 14:15
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        Otomobilde husumetlisini öldüren şüpheli, adliyede
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        KOCAELİ’nin Dilovası ilçesinde husumetlisi Emre Taşdemir’i (43) otomobilinde tabancayla vurup öldüren Ümit Yaman (29) adliyeye sevk edildi.

        Olay, dün saat 11.00 sıralarında Dilovası ilçesi Diliskelesi Mahallesi 702'nci Sokak'ta meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Emre Taşdemir ile Ümit Yaman buluştu. Taşdemir'e ait 34 HDB 992 plakalı otomobilde konuşmaya başlayan taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Ümit Yaman, yanındaki tabanca ile Emre Taşdemir'e ateş açtı. Taşdemir, kanlar içinde kalırken, Yaman ise otomobilin önünde sigara içmeye başladı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ümit Yaman, gelen polislere teslim oldu. Taşdemir, sağlık ekibinin ilk müdahalesi sonrası kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Emre Taşdemir'in cenazesi otopsi yapılmak üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

        Emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf eden Emre Taşdemir, işlemlerinin ardından Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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